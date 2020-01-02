İstiklal İlkokulu’nda ‘z-kütüphane’ açıldı

Elbistan’da açılan Z kütüphane sayısı 4’e ulaştı. İstiklal İlkokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nca dizayn edilen z-kütüphanenin açılışına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Bekir Dal, Alparslan Ceran, Hacı Mehmet Yılmaz, Mükremin Ceran, Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Açılış kurdelesinin ardından z-kütüphaneyi gezen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bu tür ortamların, öğrencilere kendilerini özel hissettirdiğine dikkati çekti.

Kitap okumanın önemine vurgu yapan Kaymakam Demir, ilçe genelinde eğitim altyapısının geliştirilmesi noktasında gayret gösterdiklerini belirterek, “İlçemizde bu kapsamda 3 adet z-kütüphanemiz bulunuyordu. Bugün, 4.sünü İstiklal İlkokulumuzda açıyoruz. Yeni ve modern bir tasarım anlayışı ile oluşturulan z- kütüphanede öğrenciler okumanın keyfine, bilgiyi keşfetmenin heyecanına, varacak. Ders çalışmak ve kitap okumak çocuklarımız için eğlenceli ve verimli hale gelecek. Çocuklarımız aynı zamanda bu kütüphanede çeşitli zeka oyunları oynayarak kendilerini geliştirebilecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Okul müdürü Yusuf Özdemir ise, z-kütüphanenin içerisinde yaklaşık 1500 adet kitap ve bilgisayarlar bulunduğunu belirterek, “Yazıcısı, satranç takımları, okuma masaları ve dinlenme köşesi var. Aynı zamanda internet ağı mevcut. FATİH Projesi üzerinden bağlantı gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimiz buradan EBA’ya bağlanıp kendi dersleriyle ilgili, notları ve çalışmaları ile ilgili notlara buradan ulaşabiliyorlar. Bu z-kütüphane’nin ilçemize kazandırılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel çalışmalara, hayırlı ve güzel başarılara vesile olur” ifadelerini kullandı.



