İstiklal Caddesi, sivil araç trafiğine kapatıldı

Hükümet Konağı ve Adliye Binasının yanında bulunan İstiklal Caddesi, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Yeni uygulama çerçevesinde cadde girişine, yasağın başladığını gösteren ‘girilmez’ tabelaları yerleştirildi.

Elbistan’da bir caddede daha trafik düzenlemesine gidildi. Daha önce birçok caddede tek yön uygulamasına geçilirken, Kızılcaoba Mahallesi’nde yer alan İstiklal Caddesi, sivil araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Caddenin araç trafiğine kapatılma kararı, Elbistan Kaymakamlığı’nın talebi doğrultusunda Trafik Komisyonu tarafından alındı. Kararın ardından ekipler, İstiklal Caddesi’nin hem Pınarbaşı hem de Kışla Caddesi girişine ‘girilmez’ levhalarını yerleştirdi. İstiklal Caddesi’ne, Osmanlı Caddesi’nden ve Tuncay Sokak’tan da giriş yapılamayacak. Cadde sadece resmi araçlar tarafından kullanılabilecek. Vatandaşlar, araçlarını Pınarbaşı, Kışla ya da Osmanlı Caddesi’yle ara sokaklara park ettikten sonra yaya olarak Hükümet Konağı ve Adliye’ye gidebilecek.

‘Girilmez’ tabelalarına dikkat etmeyen ve uygulamadan haberi olmayan sürücüler, İstiklal Caddesi’ni kullanmaya devam ederken, ekiplerin önümüzdeki günlerde bu yasağa uymayanlara yönelik olarak denetimlere başlayacağı öğrenildi.



