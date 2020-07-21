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İsteğe bağlı yer değiştirme kurasında Elbistan’a 5 uzman hekim

2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası kapsamında Elbistan’a 5’i uzman hekim 20’si de ebe olmak üzere 35 kişilik kadro açıldı.

İsteğe bağlı yer değiştirme kurasında Elbistan’a 5 uzman hekim
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Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası’ndaki münhal kadrolar belli oldu. Önümüzdeki günlerde noter huzurunda bilgisayar ortamında çekilecek. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanan ihaleye göre, Elbistan Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne atamalar yapılacak.

Elbistan Devlet Hastanesi için tercihte bulunacak uzman hekim branşları da belli oldu. Buna göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne genel cerrah, göğüs hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, kardiyoloji uzmanı ve nöroloji uzmanı ataması yapılacak. Elbistan Devlet Hastanesi’ne 20 ebe kadrosu verildi. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’yle birlikte 9 da sağlık teknikeri kadrosu ayrıldı.

 


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İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kurasında Elbistan’a 5 Uzman Hekim
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VATANDAŞ 2 hafta önce

gelen her doktora kötü davranırsa olacağı bu hemen giderler haklılar.hastanede doktor kalmadı her branştan fazla fazla gelse olmaz mı

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Vatandaş 2 hafta önce

Tehdit Darp ve Elbistanlıya okumuş Uzman doktor Dayanamaz Çevremizde saygısız ve zır cahil çook o tür insanların kahrını çekmek kolay olmasa gerek.Buralı olmamıza rağmen biz bile dayanamıyoruz halk konusunda pek bi cazibesi yok iş yükü çok.Burda durabilen doktorlarımıza aşırı teşekkür ederiz.

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doktor 2 hafta önce

doktor elbistan da ne yapsın sosyal olarak nasıl yoz bir şehir olduğumuzun farkındamıyız? iyi doktorlar büyük şehirlere kaçıyor kalanlarda başka seçeneği olmadığı için kalıyor

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Duyarlı Vatandaş 2 hafta önce

Hemen hemen her atamalarda uzman veya pratisyen dr. ataması yapılıyor Elbistana Ama Ama sirkilasyondan dolayı hiçbir zaman hastanemizdeher branştan doktor bulunma şansı olmuyor hatta ve hatta bazı branşlarda dr. olmadığı için Afşin hastanesine bile sevk yapılıyor bence önce bu dr. sirkilasyonunun sebebi araştırılmalı gelen dr. neden durmuyor ilk fırsatda gidiyor bu araştırılmalı

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Sucu Şükrü Götürler 2 hafta önce

Kardiyoloji uzmanları geldiğine göre. Bunlara ekipmanlar da gerekiyor Anjiyo bölümü de Elbistan da yapılsın artık
Teşekkürler

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Abdullah 2 hafta önce

9 da sağlık teknikeri kadrosu açıldı derken bu 9 sadece ağız ve diş sağlığı için mi?

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