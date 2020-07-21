İsteğe bağlı yer değiştirme kurasında Elbistan’a 5 uzman hekim

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası’ndaki münhal kadrolar belli oldu. Önümüzdeki günlerde noter huzurunda bilgisayar ortamında çekilecek. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanan ihaleye göre, Elbistan Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne atamalar yapılacak.

Elbistan Devlet Hastanesi için tercihte bulunacak uzman hekim branşları da belli oldu. Buna göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne genel cerrah, göğüs hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, kardiyoloji uzmanı ve nöroloji uzmanı ataması yapılacak. Elbistan Devlet Hastanesi’ne 20 ebe kadrosu verildi. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’yle birlikte 9 da sağlık teknikeri kadrosu ayrıldı.