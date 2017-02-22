İstediği zammı alamayan işçiye, ‘şantiyeyi kapatırız’ tehdidi

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kışlaköy Kömür Sahası’nda degapaj işi yapan özel bir firmanın çalışanları, zam talebinde bulundukları şirket yetkililerinin kendilerini şantiyeyi kapatmakla tehdit ettiklerini öne sürdüler.

Bölgede kurulu bulunan termik santrallerin kömür ihtiyacının karşılandığı AEL Kışlaköy Kömür Sahası’ndaki degapaj işinin yüklenicisi olan firma, yaklaşık 7 aydır bölgede çalışma yapıyor. Firmanın Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi girişindeki şantiyesinde şoför ve makine operatörleri ile birlikte yaklaşık 200’den fazla işçinin çalıştığı belirtiliyor. Günlük 2 vardiya halinde çalışan işçiler, 2017 yılı sonlarında firma yetkilileri ile maaşlarına yapılacak iyileştirme hakkında görüşmeler yaptıklarını belirterek firma yetkililerinin yılbaşından itibaren maaşlarda iyileştirme olacağı yönünde taahhütte bulunduklarını öne sürdüler. Ancak yeni yılla birlikte talep ettikleri oranın yarısına yakın bir zam oranıyla karşılaştıklarını ifade eden işçiler, firma yetkilileri ile bir daha görüşerek zam oranının arttırılmasını talep ettiklerini vurguladılar. İşçiler, en son görüşmenin ardından zam taleplerinin kabul edilmeyeceğini belirterek, firma yetkililerinin kendilerine, ‘Zam yapılmayacak yoksa biz şantiyeyi kapatıyoruz’ şeklinde cevap aldıklarını iddia ettiler.

Şantiye nizamiyesinde işçiler adına açıklama yapan kamyon şoförü Yusuf Bilen, günlük 10 saat mesai yaptıklarını iddia ederek, “6,5 aydır burada çalışıyoruz. Günlük 10 saat mesaimiz var. 1 saat geliş 1 saat de gidişi olduğu zaman bu 12 saati buluyor. Çalışma ücretimiz çok düşük ve şartlar zor. Yönetim, istediğimiz çalışma şartlarını ve ücreti kabul etmediği için şantiyeyi kapatma kararı aldı” dedi.

Cevdet Yılmaz isimli greyder operatörü ise, yıllarca gurbette çalıştığını, 6,5 ay önce yaşadığı memleketinde iş bulma sevincinin kursağında kaldığını ifade etti.

Yılmaz, “6,5 ay önce Cezayir’den geldim. Gurbette çalışmaktan bıkmıştık. Kendi memleketimizde çalışacağımız için sevinmiştik. Buraya birçok referansla işe girmek zorunda kaldık. Ama bizi kandırdılar. Biz, 3 vardiya çalışacağımız umuduyla bu işe girmiştik. Devletin, maden ocaklarında 8 saat çalışılabileceğine ilişkin bir kararı var ama biz burada 10 saat çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Muhsin Göçer isimli kamyon şoförü de, “İşe başlarken bize 1900 lira maaş+asgari geçim indiriminin eklenerek toplam maaş ödeneceği söylendi. Biz de o şekilde işe başladık. İşe başlarken bize fazla mesailerle ilgili bir şey söylenmedi. Biz de bu rakama mesailerin de ekleneceğini sanıyorduk. 1 ay sonra maaşımız yattığında bunun böyle olmadığını gördük. 1360 liradan bordro düzenlenmiş ve onun üzerine de 60 saat mesai eklenerek 1900’e tamamlamışlar. Biz de yetkililerle bir daha görüştük. Yılbaşına kadar idare etmemizi söylediler. Yılbaşından sonraki ilk maaşımızın da düşük olduğunu gördük. Biz de zam talebinde bulunduk ama şirket bunu kabul etmedi. Bugüne kadar da herhangi bir düzeltme olmadı ve sonunda şantiyeyi kapatmakla tehdit ettiler” diye konuştu.

Göçer, “Aynı firmanın Tufanbeyli’de de şantiyesi var. Orada da bu işi yapıyor. 7,5 saat üzerinden işçi çalıştırıyor. Oradaki işçilere bize verdiği maaşı veriyor. Bunun adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz. Biz de aynı şartlarda çalışalım dedik ama kabul etmediler. Şuanda tehditle şantiyeyi kapattılar” cümlelerini kullandı.

Diğer işçiler de ailelerinin geçimini sağlamak için saatlerce direksiyon başında çalıştıklarını vurgulayarak, “Hakkımız olandan fazlasını istemiyoruz. Ekmeğimizi kazanmak için saatlerce direksiyon sallıyor, iş makinesi kullanıyoruz. Bu sorunun çözülmesi için ilgililerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştular.