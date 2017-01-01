İstanbul’da terör saldırısı! 39 kişi hayatını kaybetti

İstanbul-Beşiktaş Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meydana gelen hain saldırıda 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Süleyman Soylu'dan 'Ortaköy saldırısı' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'de gece kulübüne gerçekleşen terör saldırısı sonrası Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "39 insanımız hayatını kaybetti, 18'inin kimliği ile belli. Diğerlerinin kimliği ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği belli olmayanlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Saldırı 01.15 sıralarında gerçekleşiyor. Bir terör saldırısı. 65 kişi hastanelerde tedavi görüyor, 4'ü ağır olarak bize bildirildi. Biri çok ağır. Hain sivil insanlara yönelik milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen insanların korumasız olduğu bir yerde onlara böyle bir şeyden habersiz yapılan insanlık dışı alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçirileceğini ümit ediyoruz bir daha böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmayız. Detaylı çalışmalar gerçekleşiyor. Net bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz."

'65 yaralı var'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ortaköy'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "65 yaralımız var, 4'ünün durumu ağır" dedi. (İHA)