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İstanbul’da hain saldırı: 38 şehit, 155 yaralı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 38 kişinin şehit olduğunu söyledi.

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İstanbul’da hain saldırı: 38 şehit, 155 yaralı
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 38 kişinin şehit olduğunu söyledi. Saldırıda şehit düşenlerin 30’unun polis, 7’si sivil olduğunu belirten Bakan Soylu, 1 kişinin de kimliğinin belirlenmediğini kaydederek 155 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı hain saldırı, tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı. Gece saat 22.30 sıralarında 2 ayrı noktada gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada yaralananlar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki bazı özel hastanelere götürüldü. Aralarında polis müdürleri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin patlamada yaralandığı öğrenildi. Beşiktaş’ta çevik kuvvet ekibine yönelik düzenlenen bombalı saldırının yaşandığı alana dev Türk bayrağı asıldı.

’Beleştepe’ olarak adlandırılan bölgede yaşanan patlamanın ardından polisin incelemesi tamamlanırken, Maçka Parkında patlamanın yaşandığı noktada ise polisin olay yerini inceleme çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürerken, patlamanın yaşandığı noktaya görevliler tarafından dev Türk bayrağı asıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş’taki bombalı saldırıda 38 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Soylu, şehitlerden 30’unun polis 7’sinin sivil olduğunu, 1’inin ise kimliğinin belirlenemediğini söyledi. Bakan, hastanelerde 14’ü yoğun bakımda, 5’i ameliyatta toplam 155 yaralı olduğunu, saldırılarla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Saldırı terör örgütü PKK’yı işaret ediyor" dedi.

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Elbistanli...ISTANBUL... 2 hafta önce

Yine canimiz yandi
Ates dustugu yeri deyil hepimizi yakti...

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Elbistanli...ISTANBUL... 2 hafta önce

Terör bizi asla yildiramaz..
Biz bu vatan icin variz Ahde vefa son nefese kadar ALLAH'in izniyle devam edecekk...
Ben bir bayan olarak Bu vatan icin gözümü kirpmadan ölürüm TURKIYEMM...⭐

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Cedkan Bir Yafes 2 hafta önce

Türkiye ayaklanmalı. Tüm illerde yürüyüş düzenlenmeli. Artık sessiz kalmayalım. Binlerce insan yürüsün.

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MEHMET 2 hafta önce

Şehit oldugunu nerden biliyorsunuz sizmi karar beriyorsunuz artık Allahın yerine kimin ne olacagına gözünle gördünmü ölenlerin diger dünyada şehitlik mertebesine kondugunu..

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