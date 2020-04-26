İstanbul Elbistanlılar Derneği’nden Ramazan yardımı

İstanbul Elbistanlılar Derneği, “Elbistanlılar İçin İnfak Zamanı” sloganı ile 2020 Ramazan kampanyası başlattı. Elbistanlı hayırsever iş insanlarının desteği ile ilk etapta hazırlanan 200 adet Ramazan kumanyası, ‘Biz bize yeteriz Elbistan’ diyerek İstanbul’da yaşayan Elbistanlılara ulaştırıldı.

Kampanyaya ilişkin olarak değerlendirme yapan İstanbul Elbistanlılar Derneği Başkanı Latif Erdoğan, şunları söyledi:

“On bir ayın sultanı Ramazan ayına ulaşmanın huzurunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Ramazan denildiği zaman akla paylaşmak gelir. Ramazan, İslam kardeşliğinin yaşandığı paylaşmanın, iyiliğin, cömertliğin ayıdır. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle hali hazırdaki zor şartları daha da zorlaşan İstanbul’daki Elbistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. İstanbul Elbistanlılar Derneği olarak “Biz bize yeteriz Elbistan” diyerek “Elbistanlılar İçin İnfak Zamanı” mottosuyla 2020 Ramazan kampanyamızı başlattık. Elbistanlı hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle, ilk etapta hazırladığımız 200 adet Ramazan kumanyalarının büyük bölümünü kardeşlerimize ulaştırdık.

Yönetim kurulumuzdaki ekip arkadaşlarımız, yapılan bağışlarla kumanyalar hazırlamaktadır ve yoksul insanlara yardım kolileri göndermektedir. Sizler de bağışta bulunarak bu Ramazan ayında yardıma muhtaç insanlara yardım edebilirsiniz. İnsanların birçok zorlukla mücadele ettiği bu dönemde onlara yardım ederek yüklerini hafifletebilirsiniz.

Ne kadar çok gönüllü çalışma arkadaşlarımız olursa ve ne kadar çok bağış yapan vatandaşlarımız olursa daha fazla insana daha hızlı bir şekilde ulaşma imkanımız olacaktır. En güzel mutluluk yardıma muhtaç kişilere yardım ettikten sonraki mutluluktur. Sizler de bu mutluluğu yaşayabilirsiniz.”



