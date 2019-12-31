İstanbul Elbistanlılar Derneği’nde görev değişimi

Olağanüstü genel kurula tek aday olan Latif Erdoğan, oy birliği ile başkanlık görevine seçildi. Oylamanın ardından söz alan başkan Latif Erdoğan, dernek üyelerine ekibine gösterdikleri büyük ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bizleri yönetime talip olmaya iten nedenler, ilçemizin, geçmişteki değerlerini, bugünün değerleriyle bütünleştirerek daha da ileriye taşınmasına yardımcı olmak; Elbistan’ımızın tanıtılmasına ve her yönüyle kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Çünkü bir yöreyi kalkındırmak aynı zamanda ülkeyi kalkındırmaktır. Yönetim kademesini oluştururken, samimiyetin önemli bir referans olmasıyla birlikte, yetenek, birikim, ruhi ve ahlaki karakter özelliklerinin de önemli olduğuna inanıyoruz. Her insanımızın fert fert önemli olduğuna inanıyor ve ihmal edilecek, yok sayılacak hiç bir değerimizin olmadığı bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Anadolu coğrafyasının kadim kenti, bir medeniyetin merkezi olan Elbistan’ın, İstanbul’da en güzel şekilde temsil edilmesinin en öncelikli konuları olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan; “Doğduğumuz yerden güç alarak, her şey gönüllerinde memleket sevdasını yaşatan Elbistanlılar için olacak. Her şey yüreğinden sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü eksik etmeyen Elbistanlı için olacak” dedi.



