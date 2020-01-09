İşsiz kalan 115 pikap şoförü: “Sesimizi kimseye duyuramıyoruz”

Seslerini hiçbir yetkiliye duyuramadıklarını kaydeden işçiler, “Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde araç kiralama işinde pikap şoförü olarak 115 arkadaşımız çalışıyordu. Sözleşmemizin bitmesine 17 ay kala 115 pikap şoförü, asgari ücret fiyat farkı anlaşmazlığından dolayı sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle işten çıkarıldı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar bizler sesimizi ne şirket yetkililerine ne de EÜAŞ’a duyurabildik. Sesimizin duyulması, mağduriyetimizin giderilmesi, haklarımızın verilmesi ve 115 işçi arkadaşımızın tekrar aynı haklarla işbaşı yapması için devlet büyüklerimizin desteğinizi talep ediyoruz. Bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştular.