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İşsiz kalan 115 işçi, imza kampanyası başlattı

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde araç kiralama işinde şoför olarak çalışırken, sözleşmelerinin feshi sonrasında işsiz kalan 115 işçi, seslerini duyurmak amacıyla imza kampanyası başlattı.

İşsiz kalan 115 işçi, imza kampanyası başlattı

AEL Memur Site nizamiyesi önünde açtıkları stantta imza kampanyası başlatan 115 pikap şoförü, ‘Çocuklarımızla işimizi, aşımızı, geleceğimizi geri istiyoruz” diye konuştular.

1 Ocak 2020 tarihi itibariyle asgari ücret fiyat farkı sebebiyle çalıştıkları firmanın sözleşmesini feshetmesi üzerine işsiz kalan 115 pikap şoförü, mağduriyetlerini duyurmak amacıyla imza kampanyası başlattı. AEL Memur Site nizamiyesi önündeki çadırda vatandaşlardan destek isteyen işçiler, “10 gündür işsiziz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bu amaçla da imza kampanyası başlattık. 5 gün süreyle burada olacağız. Hemşerilerimizden imza kampanyamıza destek bekliyoruz. Bizlere destek olanlara da şimdiden teşekkür ediyoruz. Topladığımız imzaları da Cumhurbaşkanlığına, bakanlıklara ve milletvekillerimize göndereceğiz. Sorunumuzun biran önce çözülüp, tekrar aynı haklarla işbaşı yapmaktan başka isteğimiz yok. Yetkililerimiz inşallah sesimizi duyarlar” şeklinde konuştular.


Yerel Manşetler
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