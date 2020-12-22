İsmet Saatçi Elbistan’ın gururu oldu

Antalya'da yaşayan Elbistanlı emekli öğretmen ve Elbistan Kaynarca Gazetesi’nin kurucusu İsmet Saatçi, 70 yaşındayken bastonuyla girdiği Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra başladığı yüksek lisansını tamamladı.

Elbistan Kaynarca Gazetesi’nin kurucusu emekli öğretmen İsmet Saatçi (74), 2011 yılında girdiği üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi arkeoloji bölümünü kazandı. Bastonuyla girdiği dersleri en ön sırada takip eden Saatçi, 2015 yılında okul birincisi olarak mezun oldu.

Türkiye'nin birçok yerinde ilkokul öğretmenliği yapan 2 çocuk babası İsmet Saatçi, 28 yıllık hizmetin ardından 1992 yılında son görev yeri olan Antalya'da emekli oldu. Emekli olduktan sonra Elbistan’a gelerek 2002 yılında Elbistan Kaynarca Gazetesi’ni kuran Saatçi, 65 yaşında örgün bir kurumda öğrenim görme isteğiyle üniversite sınavına girdi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü 2011'de kazanan Saatçi, 2012 yılında da Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazandı. 2015 yılında arkeoloji bölümünü birincilikle bitiren Saatçi, bir yıl sonra açık öğretimde okuduğu felsefe bölümünü de tamamlayarak diplomasını aldı.

Bastonuyla girdiği sınıfta dersleri en ön sıradan dinledi

​Saatçi, 70 yaşında arkeoloji bölümünü birincilikle bitirmenin öz güveni ve ailesinin desteğiyle yüksek lisans sınavlarına girip, kazandı. Bastonuyla girdiği sınıfta en ön sırada derslerini takip eden Saatçi, yüksek lisans eğitimini tamamlamasının ardından sosyal bilimler alanında okumaya devam etmek istediğini getirdi.

65 yaşında başladığı üniversite yaşamının kendisine çok büyük artıları olduğunu belirten Saatçi, “65 yaşında arkeoloji bölümünde okumaya başladım. Rutin hayata pek alışkın değilim, sürekli kendime meşguliyet icat ederim. Okumak istememin net olarak bir sebebi yok, ancak örgün bir kurumda öğrenim görme isteğiyle üniversite sınavına girdim. Bu eğitimlerin bana çok katkısı oldu, kendimi zenginleştirdim. Yaşamımın en mutlu anlarından bir kesit olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

Üniversiteyi kazandıktan sonra olumlu ve olumsuz tepkiler aldığını ifade eden İsmet Saatçi, sözlerini, “Okumaya başlayacağımda genelde olumlu tepkiler aldım, olumsuz tepki gösterenler de oldu. 'Bu yaşta bu kadar zahmete katlanılır mı' diyenler oldu. Uğraşların sonucu toplumumuzda hep paraya endeksli olduğu için 'Bir getirisi olmayan uğraşa niye girdin' diye eleştirenler oldu. Doktora veya akademik kariyer benim için fazla olur ama okumayı sonuna kadar sürmeyi istiyorum” cümleleri ile tamamladı.





























