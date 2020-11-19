İsmail Genç, Esnaf Kefalet Kooperatifi’ne başkan adaylığını açıkladı

Başkan adayı Genç, yaptığı açıklamada kooperatifin imkanlarını daha çok esnafa, daha kolay, hızlı ve etkin bir şekilde sunmak için aday olduğunu söyledi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan adayı İsmail Genç, süreçle ilgili olarak, “Ekonomimizin temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımız maalesef gelir düzeyi düşüklüğü, teminat yetersizliği ve krediye ulaşmada büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntıların bir nebze olsun aşılması adına esnaflarımıza kooperatif kurabilme imkanı sağlanmıştır. Kooperatifçilik, yardımlaşma ve dayanışma temelinde, ekonomik ve sosyal imkanların bir araya getirilmesiyle oluşan bir ortaklık türüdür. Elbistan’ımızda da esnaf ve sanatkarlarımızın kamu kaynaklarından düşük maliyetli kredi kullanmasına aracılık eden Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifimizin imkanlarını daha çok esnafımıza daha kolay, daha hızlı ve daha etkin bir şekilde sunmak adına yönetime talip olduk” dedi.

Genç, son olarak, “Bizim yönetim anlayışımız aynı zamanda ortaklarımız olan esnaflarımızla birlikte yönetmek olacaktır. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın desteğini bekliyoruz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak eylesin” şeklinde konuştu.