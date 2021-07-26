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İşlem yaptırmak isteyen vatandaşların kuyruk çilesi

Elbistan’da 9 günlük bayram tatili sonrasında banka, AKEDAŞ ve PTT gibi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İşlem yaptırmak isteyen vatandaşların kuyruk çilesi
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Sıcak hava nedeniyle işlemleri için saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar ise, yetkililerden çalışan personel sayısının artırılmasını isteyerek, “Bu perişanlığımıza çare bulsunlar” cümlesi ile tepkilerini dile getirdiler.

Elbistan’da 9 günlük bayram tatili sonrasındaki ilk mesai günündeki yoğunluk gözlerden kaçmadı. Pazar alışverişlerini yapmak isteyen ve tatil nedeniyle yapamadıkları işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar adeta şehir merkezine akın etti. Şehrin en işlek meydanı olan Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı, Hulusi Efendi Bulvarı, Dulkadiroğlu ve Ahmet Karacabey Caddesi’nde oluşan araç kuyruklarına polis ekiplerince müdahale edildi. Polis ekipleri, sürücüleri uyarırken trafiği açık tutmak için de yoğun çaba harcadı.

Kent merkezindeki insan kalabalığından nasibini alan yerlerin başında ise bankalar, AKEDAŞ ve PTT gibi kurumlar geldi. İşlem yaptırmak için sabahın erken saatlerinde buralara gelen vatandaşlar, saatlerce sıra bekledi. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

İlgililerin bu duruma karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatan vatandaşlar, “Bir işlem yaptırabilmek için güneşin altında saatlerce sıra bekliyoruz. Sırayı görüp geri dönen insanların sayısını bilmiyoruz. 9 gün tatil vardı. İnsanların yoğunluk oluşturacağı belliydi. Buna göre personel sayısı artırılabilirdi. Yine de kuyruk oluşurdu belki ama bu kadar süre de kuyrukta beklemezdik. Ama şimdi çile çekiyoruz” şeklinde konuştular.

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