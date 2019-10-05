İŞKUR’dan kadınlara yönelik 4 ayrı meslek kursu

Elbistan’da açacakları Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı kursuna başvuruların 9 Ekim günü mesai bitimine kadar kabul edileceğini belirten İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, “Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı kursumuz, 11 Ekim’de başlayacak. 32 gün sürecek bu kurumuz için

Elbistan Halk Eğitimi Merkezinde 10 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da mülakat yapılacaktır. Kurstan yararlanmak isteyenlerin mülakata katılmaları zorunludur. Elbistan’da açacağımız diğer bir kursumuz da El Nakışçısı kursu olacak. Kursumuz 361 saat sürecek. 14 Ekim’de başlayacak kursumuz 24 Aralık’ta sona erecek. Bu kursumuzun başvuruları da 10 Ekim günü mesai bitimine kadar devam edecek. Mülakat ise 11 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde yapılacak. Kurslarımıza katılan kursiyerlere cep harçlığı kurumumuz tarafından verilecek” dedi.

Nurhak ilçesinde de Aşçı Yardımcısı ve El Nakışçısı kursu açılacağını bildiren İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, her iki kursa başvuruların 9 Ekim günü mesai bitimine kadar kabul edileceğinin bilgisini verdi. Açar, Nurhak’taki her 2 kurs için de 10 Ekim günü saat 10.00’da Nurhak Kadın Toplum Merkezi Müdürlüğü’nde mülakat yapılacağını ifade etti.