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İŞKUR ve HEM’den kadınlara yönelik 2 ayrı kurs

Elbistan Halk Eğitimi Merkez (HEM) Müdürlüğü ve İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen toplam 30 kadın kursiyere yönelik olarak 2 ayrı kurs açacak.

İŞKUR ve HEM’den kadınlara yönelik 2 ayrı kurs

Kursiyerlere, kurs süresince günlük 30 TL cep harçlığı verilecek ve GSS primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Elbistan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 15 kadın kursiyerin katılacağı rölyef (kabartma) sanatları yapımcısı ve yine 15 kadın kursiyerin katılacağı deri tablo yapımcısı kursları açılacak. Kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik açılan kurslara katılanlara günlük 30 TL cep harçlığı ve GSS primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Kurslar 13 Mayıs 2019 tarihinde başlayacak. Rölyef (kabartma) sanatları yapımcısı kursu ve deri tablo kursu için 9 Mayıs 2019 perşembe günü Elbistan Halk Eğitim Merkezinde Saat 10.00’da mülakat yapılacak.

Kursa katılmak isteyen işsiz kadınların 8 Mayıs 2019 tarihine kadar Elbistan Hizmet Merkezine şahsen başvurarak veya www.iskur.gov.tr sitesinden şifre alarak başvuru yapması gerekiyor.





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