Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Hükümlü ve tutuklular için kitap...
Ünal’dan muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı yorumu
Ünal’dan muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı yorumu...
Başkan Bulut, doğal afetlerin belini büktüğü çiftçi için taleplerini açıkladı
Başkan Bulut, doğal afetlerin belini...
İhlas Gayrimenkul’ün kömür sahası işletme ruhsatına onay verildi
İhlas Gayrimenkul’ün kömür sahası işletme...
30 bin doz aşının yapıldığı Elbistan, 1 Haziran sonrasına hazır
30 bin doz aşının yapıldığı...
banner191
banner162

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne Savaş Kurt atandı

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne atanan Savaş Kurt, görevine başladı. Kurt, işsizliğin, özelliklede genç işsizliğin yoğun olduğu bölgemizde İŞKUR Hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması konusunda çalışacağını belirtti.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne Savaş Kurt atandı
banner167

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan hemşerimiz Savaş Kurt, Elbistan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne atandı. Görevine başlayan Kurt, yaptığı değerlendirmede, kentteki işsizliğin azaltılması noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Kurt, “İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında; işverenlere aradıkları elemanı bulma, iş arayanlara, aradıkları şart ve özelliklerde iş bulmalarına; mesleği olmayan ve değiştirmek isteyenlere İşbaşı Eğitim Programı ve Kurslarla meslek edindirme; işten çıkarılanlara işsizlik ödeneği ile destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurt, Covid-19’dan olumsuz etkilenen işletmelerin haziran ayı sonuna kadar Nakdi Ücret Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneklerinin ödenmeye devam edeceği bilgisini verdi.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, “Bir Elbistanlı olarak İŞKUR’un bölgemizde; istihdamı arttırıcı, işsizliği azaltıcı her faaliyetin paydaşı, ortağı olması konusunda emeğimi esirgemeyeceğim” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğüne Savaş Kurt Atandı