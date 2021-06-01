İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne Savaş Kurt atandı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan hemşerimiz Savaş Kurt, Elbistan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne atandı. Görevine başlayan Kurt, yaptığı değerlendirmede, kentteki işsizliğin azaltılması noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Kurt, “İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında; işverenlere aradıkları elemanı bulma, iş arayanlara, aradıkları şart ve özelliklerde iş bulmalarına; mesleği olmayan ve değiştirmek isteyenlere İşbaşı Eğitim Programı ve Kurslarla meslek edindirme; işten çıkarılanlara işsizlik ödeneği ile destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurt, Covid-19’dan olumsuz etkilenen işletmelerin haziran ayı sonuna kadar Nakdi Ücret Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneklerinin ödenmeye devam edeceği bilgisini verdi.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, “Bir Elbistanlı olarak İŞKUR’un bölgemizde; istihdamı arttırıcı, işsizliği azaltıcı her faaliyetin paydaşı, ortağı olması konusunda emeğimi esirgemeyeceğim” ifadelerini kullandı.