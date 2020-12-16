İşkence ettiği eşeği 750 TL’ye satın almış

Elbistan’a bağlı Horhor Mahallesi’nin Çevirme mezrasında meydana gelen olayda; B.U. isimli şahıs, ağaca bağladığı eşeğe işkencede bulunmuştu. Eşeğe defalarca ve acımasızca vuran şahıs, daha sonra iki köpeği eşeğin üzerine saldırtmıştı. Dakikalarca süren işkenceye dayanamayan eşek, bitkin düşerek tarlaya yığılmıştı. Olaya ait görüntülerin ardından yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştı. Geceyi gözaltında tutulduğu Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda geçiren şüpheli B.U. (64), sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Elbistan Adliyesi’ne getirildi. B.U.’nun savcılık tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.

Şüphelinin, eziyet ettiği eşeği yaklaşık 15 gün önce Sivas’ın Gürün ilçesindeki bir vatandaştan 750 TL karşılığında satın aldığı bildirildi. Şüphelinin, kör olduğunu öğrendiği eşeğin, kendisini tepmesi sonucunda öfkelenerek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Adliye önünde olayla ilgili olarak değerlendirme yapan mahalle muhtarı Mehmet Bozkurt ise, şüphelinin 5 yıl önce geçirdiği beyin kanamasından sonra hafızasının yerinde olmadığını söyledi.

Bozkurt, “5 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Evde tek başına kaldığı için kimsenin haberi olmadan 20 saat bekliyor. Sivas’ta ameliyat oldu ve 2 ay yattı. Adamı zorla kurtardılar ama şuanda hafızası yerinde değil. Ne yaptığını bilmiyor. Normalde hayvanları seven bir insan. Ömrü çobanlık yaparak geçti. İngiltere’den hayvanları sevdiği için geliyor. Görüntüleri izledim çok üzüldüm. Havanlara zarar verecek bir kişiliği yok” şeklinde konuştu.







