İskeleden düşen sıva ustası hayatını kaybetti

Ankara’da çalıştığı inşaatta iskeleden düşen 52 yaşındaki sıva ustası, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 52 yaşındaki Hacı Veli Yıldırım, yaklaşık 2 ay önce Ankara’nın Eryaman ilçesindeki bir konut projesinde sıva ustası olarak çalışmaya başladı. Yıldırım, iskeleden düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu talihsiz usta, hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 çocuk babası olan Hacı Veli Yıldırım’ın cenazesi, Izgın Mahallesi’nde defnedildi.