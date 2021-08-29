İşitme engelli yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Kahramanmaraş’taki ikametinden 3 gün önce memleketi Elbistan’a geldikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan işitme engelli yaşlı adam her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta ikamet eden işitme engelli Şakir Özdemir adlı yaşlı adam, 3 gün önce evinden ayrılarak memleketi Elbistan’a geldi. Yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Kendi çabaları ile yaşlı adamı bulamayan aile fertleri, durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Aile fertleri, üzerinde kimliği bulunmayan Özdemir’in hayatından endişe ettiklerini belirterek, Özdemir’i gören ya da yeri hakkında bilgisi olanların polis ve jandarma imdat hattına ya da 05061551970 numaralı telefonlara bildirmelerini istediler.