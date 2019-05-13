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Isınan havalarla birlikte motosiklet denetimleri de sıklaştırıldı

Elbistan Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları artan motosikletlere yönelik olarak denetimlerini sıklaştırdı.

Isınan havalarla birlikte motosiklet denetimleri de sıklaştırıldı

Elbistan’da kış aylarında sokaklardan çekilen motosikletler, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlara tarafından trafikte yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Trafik polisleri de, bu artışla birlikte motosiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı uygulamalar yapıyor. Gün içerisinde özellikle şehir merkezinde motosikletler üzerine uygulamalar yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kışla Caddesi’ndeki denetimlerde motosikletleri en ince ayrıntısına kadar inceledi. Denetimlerde, kurallara aykırı şekilde trafiğe çıkan sürücülere idari para cezası uygulanırken evrak eksiği bulunan motosikletler de trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Trafik ekipleri, meydana gelebilecek kazalarda sürücünün hayatını kurtaracak kask kullanımı üzerinde de özelikle durdu. Trafik polislerinin motosikletlere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.





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osmanlı 1 hafta önce

bir zahmet suriyelileride durdurun

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Xmen 1 hafta önce

1 Suriyeli ler sendikalı vip personel,2) devletin herkesin malûm u paraya ihtiyacı var,bundan sonra bekleyelim trafik cezaları artar ,amaç iyileştirme değil,para kazanmak,..

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