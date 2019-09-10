İşe gitmek isterken canından oldu

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Elbistanlı 4 çocuk annesi, aracın çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te yaşayan 4 çocuk annesi Elbistanlı Zeynep Özdemir (37), sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalıştığı fabrikaya gitmek üzere yola çıktı. Organize Sanayi Bölgesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen Özdemir’e bir araç çarptı. Talihsiz anne, olay yerinde hayatını kaybetti. Özdemir’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Özdemir’in cenazesinin, Elbistan’a getirilerek baba ocağı Doğan Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.