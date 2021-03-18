İşçiler grev kararı için sandık başına gitti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin, yeni yılda alacakları maaşı belirlemek için Hizmet-İş Sendikası ile başlatılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Büyükşehir Belediyesinde de çalışan ve Hizmet-İş Sendikasına bağlı 2 bin 841 işçiye 3 bin 300 TL’lik ücret teklif edilmesi üzerine görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin, asgari ücretin çok az üzerinde bir rakam önerisinin, kabul edilmemesi nedeniyle sendika yetkililerince grev kararı alınmıştı.

Sendikanın bu kararının ardından grev yapılıp yapılmayacağını belirlemek amacıyla İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürlüğü nezaretinde sandık kuruldu. İşçiler, grev kararına ‘evet’ ya da ‘hayır’ oyu vermek için sandık başına gitti. Grev oylaması, gizli oylama şeklinde yapıldı.