Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı
Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü kutlandı
Başkan Gürbüz, cadde esnafıyla alışveriş bayramını değerlendirdi
Başkan Gürbüz, cadde esnafıyla alışveriş...
44 şehidimizin emanetleri Şehitler Müzesi’nde sergileniyor
44 şehidimizin emanetleri Şehitler Müzesi’nde...
Elbistanlılar 1 metreküp su için ne kadar ödüyor?
Elbistanlılar 1 metreküp su için...
Zabıtadan kontrollü normalleşmede sıkı takip
Zabıtadan kontrollü normalleşmede sıkı takip...
banner162

İşçiler grev kararı için sandık başına gitti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleşen zam görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması sonrasında işçiler, grev kararını oylamak için sandık başına gitti.

İşçiler grev kararı için sandık başına gitti
banner167

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin, yeni yılda alacakları maaşı belirlemek için Hizmet-İş Sendikası ile başlatılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Büyükşehir Belediyesinde de çalışan ve Hizmet-İş Sendikasına bağlı 2 bin 841 işçiye 3 bin 300 TL’lik ücret teklif edilmesi üzerine görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin, asgari ücretin çok az üzerinde bir rakam önerisinin, kabul edilmemesi nedeniyle sendika yetkililerince grev kararı alınmıştı.

Sendikanın bu kararının ardından grev yapılıp yapılmayacağını belirlemek amacıyla İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürlüğü nezaretinde sandık kuruldu. İşçiler, grev kararına ‘evet’ ya da ‘hayır’ oyu vermek için sandık başına gitti. Grev oylaması, gizli oylama şeklinde yapıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İşçiler Grev Kararı Için Sandık Başına Gitti