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İşçi servislerine koronavirüs denetimi

Elbistan’da jandarma ve büyükşehir ekipleri tarafından servis araçlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İşçi servislerine koronavirüs denetimi
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, işçi servislerine yönelik olarak Covid-19 denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında Elbistan-Çoğulhan karayolunda oluşturulan kontrol noktasındaki denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kuralları üzerinde hassasiyetle duruldu. Oluşturulan denetim noktasında ekipler, yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

 Koronavirüs salgınına karşı içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uygunluk başta olmak üzere her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak başlatılan denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.






Yerel Manşetler
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İşçi Servislerine Koronavirüs Denetimi