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İşçi servisi duvara çarptı: 10 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi, karşı şeride geçip bir inşaatın giriş katına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte toplam 10 kişi yaralandı.

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İşçi servisi duvara çarptı: 10 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi, karşı şeride geçip bir inşaatın giriş katına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte toplam 10 kişi yaralandı.

Kaza Cumhuriyet Mahallesi Çeçenistan Caddesi’nde yaşandı. Elbistan’dan aldığı işçileri Afşin Elbistan Linyitleri (AEL)’ye götürmek üzere yola çıkan Mehmet Er, idaresindeki 46 S 3035 plakalı servis minibüsünün kontrolünü henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Yolda savrulan araç, orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Hızı kesilmeyen işçi servisi, kaldırıma çıkıp inşaat halindeki bir binanın giriş katındaki dükkana çarparak durabildi. Kazada servis şoförü Mehmet Er ile birlikte Yılmaz Daş, Ramazan Ferhat Arslan, Mehmet Kaya, Selahattin Söyler, Sadettin Yinanç, Zaittin Bütün, Nur Taş, Fuat Sağlam ve Mehmet Karakoç isimli işçiler yaralandı. Ön kısmı büyük hasar gören servisten çıkan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Enver Uçak 3 ay önce

Çok şükür ucuz atlattık

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EMİRHAN BÖLÜKBAŞI 3 ay önce

GECMİŞ OLSUN

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DEDE BÖKE 3 ay önce

Çok geçmiş olsun arkadaşlar

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AHMET KARATAŞ 3 ay önce

çok geçmiş olsun.
RABBİM KORUMUŞ ÇOK ŞÜKÜR

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Emin Turgut 3 ay önce

Allahım esirgemiş. Çiti, Gamo, Nihat ve diğer Bölükbaşılara ve işçi kardeşlerimize geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın böyle olayları.

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