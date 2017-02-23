İşçi adayları, Gençlik Merkezi’ne akın etti

Önümüzdeki günlerde hizmete açılması beklenen ve taşınma işlemleri yavaş yavaş başlayan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 personelin alımı için başvurular alınmaya başlandı. Adaylar, başvuru işlemlerini yapabilmek için uzun kuyruklar oluşturdular.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak olan 50 taşeron personeli için başvurular, Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda alınmaya başlandı. Sırayla içeriye alınan adaylar, İş-Kur Elbistan Şube Müdürlüğü çalışanları tarafından sorulan soruları cevaplandırarak, istedikleri birim için kayıtlarını yaptırıyorlar.

Daha önce başvuruları alınan ve 13 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen kuranın iptal edilmesinin ardından, işveren firmalar İş-Kur’a başvurarak, alımların İş-Kur kanalı ile yapılmasını talep ettiler.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan başvurular için İş-Kur’dan 3 personel görevlendirildi. 28 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar sürecek olan başvuruların ardından, kura çekimi yapılarak, hastanede çalışacak olan 50 isim belirlenecek.

Başvurulara ait kriterler yüklenici firmaların sözleşmelerine esas idari ve teknik şartnameye uygun niteliklerin yanında, 18-35 yaş aralığında ve Elbistan'da ikamet etme şartları aranıyor. İsteyen adaylar, İş-Kur’a ait internet sitesinden veya e-devlet üzerinden de başvurusunu yapabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi ise, Sağlık Bakanlığı gözetiminde, 10 Mart 2017 günü Elbistan’da yapılacak. Kuranın yeri ve saati ise, daha sonra açıklanacak.

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nin hizmete açılmasına kısa bir süre kala, hastaneye ek olarak 30 temizlik işçisi, 5 bilgi sistemleri kullanım elemanı, 7 özel güvenlik personeli, 4 klinik destek personeli ve 4 teknik servis hizmet personeli olmak üzere toplam 50 kişi alınacak.



