İşçi açığına çözüm istediler

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) yönetimi, geçtiğimiz günlerde Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü olarak atanan Nevzat Şatıroğlu’nu makamında ziyaret ederek, Türkiye’nin en büyük linyit üretim merkezi olan, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü’ndeki işçi sıkıntısı ve diğer ileterek, çözümü noktasında destek istediler.

EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu’na hem hayırlı olsun, hem de kömür üretiminin artırılması noktasında yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan ziyarete; Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Maden-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Genel Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Hasan Hüseyin Gürbüz, Elbistan Şube Başkan Vekili İlyas Kılıç, Şube Sekreteri Lütfi Yıldız ve Şube Teşkilat Sekreteri Doğan Arkalı katıldılar.

Ziyaretin en önemli konusu yaşanan işçi açığı olurken, son günlerde doğalgazda yaşanan sıkıntı nedeniyle termik santrallerde enerji üretiminin maksimum seviyeye ulaştığı dile getirildi. Afşin-Elbistan A Termik Santralini 2, Afşin-Elbistan B Termik Santralinin ise 3 ünite ile çalıştırıldığını ifade eden Maden-İş yöneticileri, buna rağmen tek bir santral için kurulan Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nün ise, her iki santrale de kömür yetiştirmeye çalıştığı anlatıldı.

Bölükbaşı, işçi açığı nedeniyle tam kapasite üretim yapılamıyor

AEL İşletme Müdürlüğü’nün, sadece Afşin-Elbistan A Termik Santraline kömür üretimi için kurulduğunu, bu tesisin norm kadro rakamlarına göre 2 bin 400 işçi ile çalışması gerekirken, şuanda 900 civarında işçini görev yaptığını belirten, Maden-İş Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, 2011 yılında B Santralinin kömür sahası olan Çöllolar’da yaşanan göçüğün ardından, Afşin-Elbistan B termik Santraline de AEL İşletmesinden kömür verildiğini kaydetti.

AEL İşletme Müdürlüğü’ndeki üretimin artırılması için yeni işçi alımının şat olduğunu dile getiren Bölükbaşı, Genel Müdür Nevzat Şatıroğlu’ndan bu konuda destek istedi.

Şuanda yapılan üretimin, AEL personelinin özverili çalışmaları sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Bölükbaşı, yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

“Bilindiği üzere işletmemiz, A Termik Santralinin kömür ihtiyacını temin etmek amacıyla kurulmuştur. Zorunlu nedenlerden dolayı B Termik Santralinin ihtiyacı olan kömürün de işletmemiz tarafından karşılandığı malumunuzdur. İşletmemiz yüklendiği bu görevi; 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına göre yürütmektedir. Son yıllarda kadrolu personel sayımızda emeklilik, nakil, istifa, ölüm gibi nedenlerden dolayı hızlı bir şekilde azalma meydana gelmiş olup, bu durum İşletme Müdürlüğümüzün üretim faaliyetlerini de son derece olumsuz etkilemektedir. Özellikle üretimi doğrudan etkileyen çeşitli unvanlardaki personel sayısının azalması nedeniyle ana maden makinalarında uzun sureli duruşlar yaşanmakta, bant yollarında gerekli kaydırma ve bakım işleri zamanında yapılmadığı gibi, santrallerimizin çalışma emniyeti de risk altına girmektedir. Bunun yanı sıra AEL İşletme Müdürlüğü’ne yüklenen diğer işler nedeniyle bizim acil olarak işçi ve teknik personele ihtiyacımız var.”

Türkiye’nin kış ayları nedeniyle enerji arzında bazı sorunlar yaşadığını, özellikle doğalgazdaki sıkıntının ardından termik santrallerin daha yüksek kapasite ile çalıştırılmasının istendiğini de anlatan Bölükbaşı, “Şuanda Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri, daha yüksek kapasiteler ile elektrik üretiyor. Elektrik üretimi için gerekli olan kömürü, işçi arkadaşlarımız büyük özveri ile karşılamaya çalışıyorlar. Dekapaj ve kömürde çalışacak maden makineleri, mevcut personel ile ancak yüzde 50 kapasiteye ulaşabiliyor. Yeni işçi alımı olduğu taktirde bu rakam yüzde 100’ü bulacaktır. Biz her şeye rağmen, santrallerimizi kömürsüz bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğalgazda yaşanan sorun, termik santrallerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerli kaynaklarımız ile daha ucuza elektrik üretebiliyoruz. Bu konuda devletimizin de gerekli personeli sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu’na yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.