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İş makinesinin boyunu aşan karda yolu açmaya çalıştılar

Elbistan’da yoğun kar yağışı ve şiddetli tipinin ardından kapanan grup yolu, iş makinesi tarafından uzun uğraşlar sonucu açılabildi. Metrelerce karın olduğu bazı bölgelerde, iş makinesi zaman zaman karlar içerisinde kayboldu.

İş makinesinin boyunu aşan karda yolu açmaya çalıştılar
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Elbistan’ın en yüksek rakımlı yerleşim alanlarından biri olan Sultan Korusu bölgesinde kar ve tipiden dolayı kapanan yollar, Elbistan Belediyesi ekiplerince güçlükle açıldı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde etkili olan kar yağışından en fazla nasibini alan Sultan Korusu grup mahallelerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Ardından başlayan şiddetli tipi ise, bazı noktalarda ise 3 metrenin de üzerinde kar yığınları oluşturdu. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 14 mahallenin bulunduğu bölgede kapanan yolları açmak için zorlu bir çalışma başlattı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede ilerlemekte zorlandı.

Bölgedeki yollar, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucunda açıldı.


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