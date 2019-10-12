İş dünyasından Barış Pınarı Harekatına tam destek

Kahramanmaraş iş dünyasını temsil eden, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan V. Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdullah Çinkay, Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahmut Arıkan, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi adına Müdür Ömer Sağlam, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkan V. Mustafa Öz, KASİAD Başkanı Ali Arpasatan, TÜMSİAD Şube Başkanı Adnan Toprak ve Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Müjdat Bayazıt, düzenledikleri basın toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini açıkladılar.

Basın toplantısında ortak açıklama metnini Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun okudu. Zabun’un okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin bekası ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla; Fırat’ın doğusuna başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatına’ desteğimizi açıklamak üzere bugün buradayız. Uluslararası arenada, küresel dengelerin yeniden dizayn edildiği ve yanı başımızda çok büyük ve kirli planların yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez, engin devlet tecrübesini, gücünü ve iradesini ortaya koyarak yeni bir istiklal mücadelesi vermektedir. Ülkemiz, küresel emperyalist güçlerin bölgemizdeki planlarını yerle bir eden operasyonlarıyla terör yapılanmalarını bertaraf etmektedir. Bizler, iş dünyasının temsilcileri olarak devletimizin, ordumuzun, askerimizin yanında, en güçlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.

Tüm dünya bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti, bölgemiz ve küresel barış adına; uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaktadır. Bu harekatta, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmektedir. Bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Daha önce de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında gösterilen hassasiyet burada da ortaya konulmaktadır. Kardeş Suriye halkı ile Türkiye arasında hiçbir problem bulunmamaktadır. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuz ve akrabamızdır. Bizler, aynı kültürün, aynı inancın mensuplarıyız.

Bu bölgenin, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenerek, Suriye halkının terör baskısından kurtarılması, bölgede huzur, güven ortamının tesis edilmesi gerekliliği açıktır. Bununla birlikte, çok büyük bir dezenformasyon ve algı operasyonları ile Türkiye’nin uluslararası haklılığına halel getirmek isteyen kişi ve kurumlara karşı da büyük bir mücadele vermemiz gerektiğini unutmamalıyız. Dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten yüce milletimizin mübarek kanı ile boyanmış şanlı bayrağımız altında, bu topraklarda yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi, bu vatana zarar verilmesine asla izin vermez.

Milli mücadelenin işaret fişeğini ateşleyen, ‘Fransız bayrağı kaledeyken cuma namazı kılınmaz’ diyerek düşman işgaline karşı tek yürek olan istiklal madalyalı Kahramanmaraş, bugün de topyekun devletinin ve ordusunun yanındadır. Allah, ordumuzu, askerimizi muzaffer kılsın, yar ve yardımcısı olsun. Operasyonda şahadete yürüyen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz ki, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgedeki terör yuvalarını yok edecektir. Terör örgütlerini ve küresel işbirlikçilerini hezimete uğratacaktır.”

















