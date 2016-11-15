İş Bankası, çiftçilere TARSİM ve Tarım Bankacılığı’nı anlattı

Türkiye İş Bankası, Tarım Bankacılığı ve TARSİM” konferansı düzenledi. Konferansta çiftçiler, İş Bankası’nın tarım bankacılığı uygulamalarının yanı sıra, İmece Kart, tarım kredileri ve TARSİM sigortaları konusunda bilgilendirildi.
Elbistan Ziraat Odası Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa; Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğü yöneticileri, Elbistan Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Kerbi Ceran, Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi yöneticileri, Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bedir Ergüç, Kahramanmaraş Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa, İş Bankası Gaziantep Bölge Satış Müdürü Mehmet Portakal ve bankadan yetkililer katıldı.
Şekerpancarı, mısır, tahıl, ayçiçeği üretimi ve ağırlıklı büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin halkın önemli bir kesiminin geçim kaynağını oluşturduğu Elbistan’da düzenlenen etkinlik ile İş Bankası’nın tarım bankacılığı uygulamaları çiftçilere aktarıldı. Konferansta; İmece Kart, tarım kredileri ve TARSİM sigortaları konusunda bilgilendirme yapıldı.