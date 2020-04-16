Irmak Arıcı, ‘evde kalan’ Elbistanlılara konser verecek

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kültür-sanat hizmetlerini Instagram hesabı üzerinden yapacakları canlı yayınlar ile sürdüreceklerini belirtti. Gürbüz, Türkiye’de Instagram üzerinden ilk olma özelliği taşıyan canlı yayının konuğunun ise, sevilen sanatçı Irmak Arıcı olacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl birçok sanatçıyı Elbistanlılarla buluşturan Elbistan Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de görülen koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak dışarı çıkmayan Elbistanlılara farklı bir kültür etkinliği düzenleyecek. Yönetime geldikten sonra hayata geçirdiği konser ve festivaller ile kente kültürel anlamda hareket getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs sebebi ile sosyal medya üzerinden ünlü isimlerin ‘Evde kal’ mesajlarını Elbistanlı vatandaşlar ile buluşturmuştu. Başkan Gürbüz, bu kez konseri, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmayan Elbistanlıların evlerine getirecek.

Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanacak İrem Arıcı konseri ile salgın günlerinde insanlara moral vermeyi amaçladıklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistanlılara, “Siz evde kalın, biz konseri de evinize getiririz” çağrısını yaptı.

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Mehmet Gürbüz, bu zor günlerde vatandaşları Türkiye’nin sevilen sesleri ile buluşturmak istediklerini kaydetti.

Elbistan’da vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, “Umarım en az kayıp ve tehlike ile bu günleri atlatırız. Elbistan Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi sosyal medya hesaplarımızdan devam ettirerek, vatandaşlarımızın evde daha güzel vakit geçirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda Türk pop müziğinin sevilen ismi Irmak Arıcı, 17 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Elbistan Belediyesi’nin resmi Instagram hesabından sevenleri ile buluşacak. Tüm halkımızı bu konsere davet ediyorum. Elbistanlı vatandaşlarımız bu güne kadar kurallara riayet etti, bundan sonrada edeceklerinden hiç şüphem yok. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını rica ediyorum. Sizler yeter ki evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz ve her türlü tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz” dedi.