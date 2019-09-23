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İranlı milli voleybolcu, Elbistanspor’a transfer oldu

İran Kadın Voleybol Milli Takımı’nda forma giyen başarılı voleybolcu Mona Ashofteh, Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzaladı.

İranlı milli voleybolcu, Elbistanspor’a transfer oldu
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Bu sezon Türkiye Kadınlar 1. Liginde mücadele edecek olan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu, İran Kadın Voleybol Milli Takımı’nda forma giyen Mona Ashofteh ile güçlendi. Başarılı voleybolcu Ashotef, kendisini Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı kadrosuna dahil eden imzayı attı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün girişimleri ile Balıkesir DSİ Kadınlar Voleybol Takımı’nın tüm hakları Elbistanspor adına alınmıştı. Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı adı altında bu sezon Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde mücadele edecek olan takımın kadrosu, İranlı milli voleybolcu ile güçlendirildi. Ligde şampiyon olmak ve Elbistan’ın adını ülke çapında duyurmak için mücadele edecek olan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın yeni oyuncusu Mona Ashotef’le takım sorumluları arasındaki imzalar atıldı. Ashotef, önümüzdeki günlerde Elbistan’a gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ndeki karşılaşmalar ise Ekim ayında başlayacak. B Grubu’nda mücadele edecek olan Elbistan Voleybol Takımı, ilk maçını 13 Ekim’de Pursaklar Voleybol İhtisas’la oynayacak.


Yerel Manşetler
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