İple bağlanan eşeğe sopalı ve köpekli işkence vicdanları sızlattı

Elbistan’da bir şahsın, iple bağladığı eşeğe sopayla işkence yapmakla kalmayıp 2 köpeği de üzerine saldırttığı görüntüler, vicdanları sızlattı.

Olay, ilçeye bağlı Horhor Mahallesi’nin Çevirme mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, B.U. isimli şahıs, bir eşeği tarlada farklı yerlerinden ağaca bağlayarak sopayla vurmaya başladı. Eşeğe defalarca ve acımasızca vuran şahıs, daha sonra iki köpeği eşeğin üzerine saldırttı. Şahsın köpeklere eşeğe saldırmaları için komut vermesi de kameralarca kaydedildi. B.U’nun hayvana işkencesi dakikalarca sürdü. Bu sırada bir başka kişi yaşananları gülerek cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde bir müddet devam eden işkencenin ardından eşeğin yere düştüğü görüldü.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vicdanları sızlatan görüntüler ve işkence ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



