İpe dolanan ebabil için seferber oldular

Vatandaşlar, Ceyhan Mahallesi Şakirbaba Sokak üzerindeki bir işyerinin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki duvarında ipe dolanan ve çırpınan ebabil kuşunu fark etti. Kurtulmak için çırpındıkça ipe daha çok dolanan kuş, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Vatandaşlar ve esnaflar, ebabili kurtarmanın telaşına düştü. İlk başta merdiven yardımıyla kuşu kurtarmaya çalışan vatandaşlar, bunda başarılı olamayınca sokak üzerindeki bir esnafın kamyoneti devreye girdi. İşyerinin yanına yaklaştırılan kamyonetin üzerine çıkan bir vatandaş, bıçak yardımıyla ipleri keserek kuşu kurtardı.

Kurtarılan ebabil kuşu, herhangi bir yarasının olup olmadığını kontrol edildikten sonra serbest bırakıldı. Tekrar özgürlüğüne kavuşan kuş, bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.













