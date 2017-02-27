İnternetten ikinci el telefon almak isterken dolandırıldı

Elbistan’da, ikinci el eşya satışının yapıldığı bir internet sitesinde gördüğü cep telefonunu almak için para yatıran bir şahıs, dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı.

İnternet üzerinden satış yapılan web sitelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Türkiye genelinden birçok kullanıcı, bu sitelerden cep telefonu, elektronik eşya başta olmak üzere ikinci el ürünlerin alım-satımını yapabiliyor. Elbistan’a bağlı Güneşli Mahallesi’nde ikamet eden Ö.T., söz konusu sitelerden birinde ikinci el cep telefonu gördü. İlanı veren F.T. isimli şahısla irtibata geçen Ö.T., satıcının istediği 140 TL’yi de hesabına gönderdi. Parayı gönderdiğini söylemek için şahsı arayan Ö.T., telefonun kapalı olduğunu anladı. Tüm çabalarına rağmen şahsa ulaşamayan Ö.T., dolandırıldığı gerekçesi ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

Polis, ilanı veren şahsın tespitine yönelik olarak çalışma başlattı.