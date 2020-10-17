banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul’da çalıştığı inşaattan düşen 25 yaşındaki Elbistanlı işçi, hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
banner17

Olay, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki Soner Kaba, bir süre önce çalışmak üzere İstanbul’a gitti. Başakşehir ilçesindeki bir inşaatın çelik montaj işinde çalışan Kaba, yüksekten düşerek hayatını kaybet. Kaba’nın cenazesi, otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek doğum yeri Izgın Mahallesi’nde defnedildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İnşaattan Düşen Işçi Hayatını Kaybetti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.