İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki Soner Kaba, bir süre önce çalışmak üzere İstanbul’a gitti. Başakşehir ilçesindeki bir inşaatın çelik montaj işinde çalışan Kaba, yüksekten düşerek hayatını kaybet. Kaba’nın cenazesi, otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek doğum yeri Izgın Mahallesi’nde defnedildi.