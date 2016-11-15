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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Nevşehir’de yapımı devam eden bir binada hem taşeronluk yapan hem de çalışan Elbistanlı işçi, inşaatın 10.katından düşerek hayatını kaybetti.

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Nevşehir’de yapımı devam eden bir binada hem taşeronluk yapan hem de çalışan Elbistanlı işçi, inşaatın 10.katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Nevşehir’de sabah saatlerinde meydana geldi. Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 41 yaşındaki Sümmani Kocaoğlu, hem taşeronluk yapmak hem de çalışmak için Nevşehir’e gitti. Burada yapımı süren bir inşaatta çalışan Kocaoğlu, iddiaya göre dengesini kaybederek 10.kattan aşağıya düştü. Yaklaşık 30 metre yüksekten zemine düşen Kocaoğlu, hayatını kaybetti. Kocaoğlu’nun cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Talihsiz bir şekilde yaşamını yitiren Kocaoğlu’nun evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kocaoğlu’nun cenazesinin, işlemlerin ardından memleketine getirileceği bildirildi.

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Mustafa baspinar 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Muhammed Bölükbaşı 1 ay önce

Allah rahmet eğlesin iyi dürüst adamdı Allah bilir ama şehit oldu

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gulsah seftali 1 ay önce

Allah rahmet eylesin

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ilhan ölker 1 ay önce

Mekanı cennet olsun Allah ailesıne sabır versın

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emre t 1 ay önce

Allah cc rahmet eylesin yakınlarına sabr versin

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Yusuf Demir 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin inşAllah

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M.ali Kılınç 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesi nin başı sağolsun.

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Gökhan karakuş 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun şehit oldu inşAllah...

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