İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Nevşehir’de yapımı devam eden bir binada hem taşeronluk yapan hem de çalışan Elbistanlı işçi, inşaatın 10.katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Nevşehir’de sabah saatlerinde meydana geldi. Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 41 yaşındaki Sümmani Kocaoğlu, hem taşeronluk yapmak hem de çalışmak için Nevşehir’e gitti. Burada yapımı süren bir inşaatta çalışan Kocaoğlu, iddiaya göre dengesini kaybederek 10.kattan aşağıya düştü. Yaklaşık 30 metre yüksekten zemine düşen Kocaoğlu, hayatını kaybetti. Kocaoğlu’nun cenazesi, otopsi için morga konuldu.