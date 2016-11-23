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İnşaat sektörü temsilcilerinden 1/1000’lik imar planı onaylansın çağrısı

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İnşaat sektörü temsilcilerinden 1/1000’lik imar planı onaylansın çağrısı

Elbistan’da inşaat sektörünün paydaşları, ilçenin 1/1000’lik imar planının çıkarılması için çağrıda bulundu.

Selçuklu Sofrası’ndaki toplantıya Mimarlar ve Mühendisler Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, müteahhitler, Emlakçiler Derneği, Mermerciler Odası, Mobilyacılar Odası, sanayi esnafları, çarşı esnafı, kalıpçılar, demirciler ve inşaat sektöründen birçok meslek grubunun temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Elbistan ilçesinin nüfus kaybı, işsizliğin artışı, boşanma oranın artması yatırımcıların şehir dışına kaçması gibi birçok konuda istişare edilerek, Elbistan 1/1000’lik imar planının Elbistan Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından biran önce onaylanması gerektiği görüşü paylaşıldı.

1/1000’lik imar planının onaylanması ile birlikte inşaat sektöründeki yatırımların ve satışların başlaması gerektiğini aktaran sektör temsilcileri, yaptıkları açıklamada, “Bu konu ilçe meclis üyelerinin tümüne aktarılarak 1/1000’lik imar planının biran önce oybirliği ile çıkarılması gerektiği, aksi takdirde içerisinde bulunduğumuz ekonomik krizin daha da büyüyeceği anlatılmıştır. 25 Kasım 2016 Cuma günü saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapacağız. Bu önemli konuda basın açıklaması yaparken tüm meclis üyelerimizi de aramızda görmek ve desteklerini almak istiyoruz” ifadelerini kullandılar.

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Abdullah Yılmaz 1 ay önce

Sayın Elbistanlilar.. Bu plan onaylanmaz çünkü Mevcut Elbistan Belediye başkanının plana ihtiyacı kalmadı. .Başkanlıkla işi kalmadı. .Elbistani kaderine terk etti. Plan çokmu önemli. .Öncelikle Başkanlığı bıraksın. O plandanda önemlidir. .

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eren 1 ay önce

bu haklı ve güçlü sesi destekliyorum çünkü herşey imar ve inşaat sektörüne zincir halkası gibi bağlı esnaf ve yapı sektörü iflaslarin eşiğine gelmiş vaziyette

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DOĞAN DOĞANCAN 1 ay önce

TEK DERTLERİ NASIL RANT ELDE EDERİZ!..

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cesur 1 ay önce

vatandaş mağdur durumda bir an önce onaylanması lazım

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vatandaş 1 ay önce

Çok geç kalınmış bir açıklama.inş sorumlular duyar.Elbistanın kaderiyle oynamazlar bir an önce çözüme kavuşur

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Erkan 1 ay önce

Türkiyede 38 tane ilçe il oluyor bir taneside Elbistan, sayın Mahir Ünal bu yatırımları boşa yapmadı bunu düşünerek yaptı İl olduğu an çoğu kurumların yerleri hazır,.Meteroloji ve karayolları kaldırılacak şehrin girişleri düzenlenecek,Karayolları ve yeni yapılacak üniversite doğan köy ve çoğulhana, Valilik ve Yeni belediye Akbayır çiçek köyü arasına , jandarma çiçek köyü otlakiyesine.Askeriye güblüce Ekinözü civarina,Şeker fabrikası kalkacak ve yeni devlet kurumları binaları yapılacak.Zaten biraz dikkat ederseniz açıköğretim sınavlarınıda Mahir bey Elbistana aldırdı bu sınav Türkiyede sayılı ilçelere verildi.Mahir bey kısa sürede tek başına hazırladı bazı seyleri.Yılbaşındada sürprizi verirler artık..

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Ahmet cesur 1 ay önce @Erkan

Bu yazdıklarınız hikaye M.V için güzel şeyler yazmışınız size 3 yerden basedeyim isabetlimi karar verin bölgenin en büyük hastanesi Elbisna yapıldı ama en isabetsiz yere birçok altarnatfi yer varken bir dag yamacına dar bir bölgeye sıgdırıldı Tapu ve Kadastro müdürlüğü bir dörtyolun köşesine sıgdırıldı yarın hergün kaza haberi alacagız ordan SGK mudurluğü yine bir dört yol köşesine sıkıştırıldı bunlar memlekete yakışmıyor dogalgaz için inşAllah verilen söz yerine getirilir son olarak Büyük şehir den Elbistanın çıkması ançak K.Maraşın büyük şehir olmasının iptal edilmesiyle gerçekleşir buda imkansız birşeydir.

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ali 1 ay önce

izinsiz inşaat yapın sonrada magdur olduk deyin ne güzel iş...

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kenan avci 1 ay önce

Elbistanın batı girişi Karelbistan imar planı da acil yapılması gerekir

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