İnşaat sektörü temsilcilerinden 1/1000’lik imar planı onaylansın çağrısı

Elbistan’da inşaat sektörünün paydaşları, ilçenin 1/1000’lik imar planının çıkarılması için çağrıda bulundu.
Selçuklu Sofrası’ndaki toplantıya Mimarlar ve Mühendisler Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, müteahhitler, Emlakçiler Derneği, Mermerciler Odası, Mobilyacılar Odası, sanayi esnafları, çarşı esnafı, kalıpçılar, demirciler ve inşaat sektöründen birçok meslek grubunun temsilcileri ve üyeleri katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda, Elbistan ilçesinin nüfus kaybı, işsizliğin artışı, boşanma oranın artması yatırımcıların şehir dışına kaçması gibi birçok konuda istişare edilerek, Elbistan 1/1000’lik imar planının Elbistan Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından biran önce onaylanması gerektiği görüşü paylaşıldı.
1/1000’lik imar planının onaylanması ile birlikte inşaat sektöründeki yatırımların ve satışların başlaması gerektiğini aktaran sektör temsilcileri, yaptıkları açıklamada, “Bu konu ilçe meclis üyelerinin tümüne aktarılarak 1/1000’lik imar planının biran önce oybirliği ile çıkarılması gerektiği, aksi takdirde içerisinde bulunduğumuz ekonomik krizin daha da büyüyeceği anlatılmıştır. 25 Kasım 2016 Cuma günü saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapacağız. Bu önemli konuda basın açıklaması yaparken tüm meclis üyelerimizi de aramızda görmek ve desteklerini almak istiyoruz” ifadelerini kullandılar.
Sayın Elbistanlilar.. Bu plan onaylanmaz çünkü Mevcut Elbistan Belediye başkanının plana ihtiyacı kalmadı. .Başkanlıkla işi kalmadı. .Elbistani kaderine terk etti. Plan çokmu önemli. .Öncelikle Başkanlığı bıraksın. O plandanda önemlidir. .