İnşaat sektörü temsilcilerinden 1/1000’lik imar planı onaylansın çağrısı

Elbistan’da inşaat sektörünün paydaşları, ilçenin 1/1000’lik imar planının çıkarılması için çağrıda bulundu.

Selçuklu Sofrası’ndaki toplantıya Mimarlar ve Mühendisler Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, müteahhitler, Emlakçiler Derneği, Mermerciler Odası, Mobilyacılar Odası, sanayi esnafları, çarşı esnafı, kalıpçılar, demirciler ve inşaat sektöründen birçok meslek grubunun temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Elbistan ilçesinin nüfus kaybı, işsizliğin artışı, boşanma oranın artması yatırımcıların şehir dışına kaçması gibi birçok konuda istişare edilerek, Elbistan 1/1000’lik imar planının Elbistan Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından biran önce onaylanması gerektiği görüşü paylaşıldı.