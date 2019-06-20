İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği’nden Kaymakam Demir’e ziyaret

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ali Kılınç’ı makamında misafir etti. Ziyarette, derneğin çalışmaları hakkında Kaymakam Demir’e bilgi veren Başkan Kılınç, hayatını İngiltere’de sürdüren Kahramanmaraşlıları bir araya getirmek amacıyla, İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği’ni kurduklarını söyledi.

Bütün Kahramanmaraşlıların tek yumruk olarak bir arada olması için çaba gösterdiklerini anlatan Kılınç, “İngiltere’de yaşayan Kahramanmaraşlıları bir araya getirmeyi istedik. Hemşerilerimizle sık sık bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin kültürümüzden uzaklaşmamaları için çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Bir toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olalım istedik. Burası siyasi bir kurum değil, dolayısıyla ayrım yapmadan kardeşçe birbirimizi kucaklayıp tanımak istedik ve bu amaçla derneğimizi kurduk” dedi.

Kılınç, geride bıraktığımız ramazan ayında da daha derneğin sosyal çalışmalarına ağırlık verdiğini hatırlattı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, hem ülke içinde hem de yurtdışında sivil toplum kuruluşlarının birçok önemli işlevi yerine getirdiğini ifade ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Kılınç, Kaymakam Demir’e plaket takdim ederken; Kaymakam Demir de ziyaretin anısına Başkan Kılınç’a Atatürk tablosu hediye etti.