İngiliz damada Elbistan usulü düğün

Demircilik Mahallesi’nden Ali Rıza ve Güllü Doğan ailesinin kızı olan gelin Gamze Doğan, “Çok mutluyum. Elbistan'ın ilk yabancı damadı Peter oldu. Peter, davullu zurnalı Türk düğünü yapmak istedi. Elbistan'ımızın davullu zurnalı geleneksel düğünüyle hayatımızı birleştiriyoruz” dedi.
İngiliz damat Peter Strand ise, Türkiye’yi çok sevdiğini ayrıca Elbistan’a da hayran kaldığını, Türkiye'nin yaşanabilecek bir ülke olduğunu, ileri de oradaki işlerini ayarlayabilirse Türkiye'ye yerleşebileceğini belirtti.
Anne Gülsüm Doğan ise "Peter ile Gamze'nin mutluluğu benim mutluluğumdur. Kızım ilk bahsettiğinde çok şaşırdım ama onun mutluluğu için onay verdim” şeklinde konuştu.