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İngiliz damada Elbistan usulü düğün

Eskişehir'de eğitim görürken hayatlarını birleştirmeye karar veren Demircilikli ailenin kızı Gamze Doğan ile İngiliz Peter Strand, Elbistan’da yörenin geleneklerine uygun olarak yapılan düğünle dünya evine girdi.

İngiliz damada Elbistan usulü düğün
Yüksek lisans için İngiltere’den Eskişehir'e gelen elektrik mühendisi 37 yaşındaki İngiliz Peter Strand ile Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde okuyan Elbistanlı 33 yaşındaki Gamze Doğan, ortak arkadaşları sayesinde tanıştı. 2 yıl önce nişanlanan genç çiftin düğünü, iki ailenin ortak kararı doğrultusunda Elbistan’da halayların çekilip yöresel oyunların oynandığı bir törenle yapıldı.

Demircilik Mahallesi’nden Ali Rıza ve Güllü Doğan ailesinin kızı olan gelin Gamze Doğan, “Çok mutluyum. Elbistan'ın ilk yabancı damadı Peter oldu. Peter, davullu zurnalı Türk düğünü yapmak istedi. Elbistan'ımızın davullu zurnalı geleneksel düğünüyle hayatımızı birleştiriyoruz” dedi.

İngiliz damat Peter Strand ise, Türkiye’yi çok sevdiğini ayrıca Elbistan’a da hayran kaldığını, Türkiye'nin yaşanabilecek bir ülke olduğunu, ileri de oradaki işlerini ayarlayabilirse Türkiye'ye yerleşebileceğini belirtti.

Anne Gülsüm Doğan ise "Peter ile Gamze'nin mutluluğu benim mutluluğumdur. Kızım ilk bahsettiğinde çok şaşırdım ama onun mutluluğu için onay verdim” şeklinde konuştu.




Yerel Manşetler
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