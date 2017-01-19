İnci: Kahramanmaraş huzurlu bir şehir

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kahramanmaraş’ın ekonomik olarak zengin bir şehir olduğunu ve göç almadığını belirterek, “Eğer birileri Kahramanmaraş'ta işsizlikten bahsediyorsa, açım diyorsa, nankörlük yapıyordur” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) 44. Olağan Meclis Toplantısının konuğu olan İnci, Kahramanmaraş’ın genel sosyal ve ekonomik yapısının çok iyi olduğunu, asayiş olayları bakımından Türkiye ortalamasının altında bulunduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ın gelişiminin çok iyi olduğuna vurgu yapan İnci, “Kahramanmaraş’a 15-16 yıl önce Adıyaman'dan geçerken uğramıştım. O tarihler ile bu tarihler arasında gerçekten büyük bir fark var. Biz polisler genelde istatistiklere bakarak konuşuruz. Ölçek illere bakıldığı zaman asayiş oranından yüksek bir rakam çıkacağını düşünüyordum. Ama geldiğimde gördüğüm manzara tam tersi, yani istatistik olarak asayiş oranları düşük. Kahramanmaraş'a tayinim çıkınca gördüğüm manzara şuydu; milli değerlerine sahip çıkan bir şehir. 1 milyon nüfusu, 100 bin de Suriyeli nüfusu olmasına rağmen asayişte ciddi bir olay yok. İstatistik olarak asayiş olayları Türkiye genelinin altında. Bu beni ve teşkilatımızı çok memnun ediyor. Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Servet Yılmaz'ın da bu konuda ciddi çalışmaları oldu geçmişte. Gerçekten huzurlu bir şehir bırakmış” dedi.

Kahramanmaraş’ın nüfus yoğunluğu bakımından ölçek iller ile kıyaslamasını yapan İnci, şunları söyledi:

“Bu verilere bakacak olursak; Kahramanmaraş kadar nüfus yoğunluğu olan büyük iller genelde göç almıştır. Kahramanmaraş'a geldiğimde gördüğüm manzara yine tam tersiydi. Buradan yani dışarıdan bir göç yok. Kalifiye göç gelmiş, kendi kırsalından göç gelmiş. Bu göç ile birlikte sanayileşme hızlanmış.”

Kahramanmaraş’ın 1980 yılında ekonomik sıçrama yakaladığını rakamlarla görebildiklerini söyleyen İnci, şöyle konuştu: