İMKB Fen Lisesi’nde kafeterya açıldı

Açılış törenine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kafeteryanın açılış kurdelesini Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, İMKB Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin birlikte kestiler.

Kurdele kesiminin ardından bire değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, fen lisesinin Elbistan’ın lokomotif eğitim kurumlarından biri olduğuna işaret ederek, “Elbistan’ımızı ileriye taşıyacaksak bunu her alanda yapmamız lazım. Yani bu hem sanayi alanında hem tarım alanında hem eğitim alanında bütün alanlarda Elbistan’ı ileriye taşımak için kurumlarımızın çalışmalarımız devam ediyor. Bugün sayın müdürümüzün başarılı çalışmalarını yerinde görmek için buradayız. Hem o başarılı çalışmaları görmek hem de kendisine destek olmak için yanındayız. Fen lisemizi daha ileriye taşımamız lazım. Çünkü ilçemizin eğitim alanında lokomotif kurumu. Bu anlamda sayın müdürümüzü tebrik ediyoruz başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Okul müdürü Mikail Şahin ise, okul binasının içindeki kantini, kendi imkan ve kaynakları ile kafeterya çevirerek öğretmen ve öğrencilerin daha ferah bir ortam hazırladıklarını belirtti. Şahin, “Bugün Fen Lisesi’ne yakışır bir kafeterya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okul binasının içerisinde bulunan, yemek kokularından sınıflarda dersleri etkileyen ve yetersiz olan okul kantini bahçeye tamamen öz kaynaklarımız ve kendi imkanlarımızla yeni yaptığımız kafeteryaya taşıdık. Bu şekilde okul binası yemek kokusundan uzaklaşmış oldu. Bu açılışta bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın Kaymakamımız Özkan Demir, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt, Sayın AK Parti Elbistan İlçe Başkanımız Hasan Sungur ve kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Fen Lisemiz daha iyi yerlerde olacak” dedi.

2019/22020 eğitim öğretim sezonunda öğrencilerle birlikte birçok farklı etkinlik düzenlediklerini söyleyen Şahin, şunları söyledi:

“2019 2020 eğitim öğretim yılında ilk derse matematik profesörüyle başlamıştık. Dokuzuncu sınıfta okulumuza başlayan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi, uyum ve kaynaşma etkinliklerinin yanı sıra aşure etkinliği, motivasyon seminerleri, çiğköfte etkinlikleri, kardeş okul ziyaretleri gibi bir çok etkinliğimiz oldu. Bunların yanında sportif etkinlikler, dart turnuvası, velilere yönelik güçlü ‘okul mutlu aile’ söyleşisi Elbistan’da ilk defa Dünya Mol Günü etkinliği yapıldı. Atıl durumda bulunan bodrum katımızı boşaltıp boyamasını ve düzenlemesini yaparak masa tenisi, satranç ve dart salonu haline getirdik. Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Liselerarası Türkiye zeka Şampiyonası’na Elbistan’dan ilk defa okul takımı kurarak katıldık ve Türkiye Zeka Şampiyonası’nda il ikincisi olarak bölge finallerine katıldık. ODTÜ başta olmak üzere Ankara’daki üniversitelere tanıtım gezisi düzenledik. Okulumuz öğrencilerinin yazıları ve şiirlerini yayınlanacağı genç yazarlar bloğu oluşturduk. Satranç turnuvasında ilçe dereceleri elde ettik. Kompozisyon yarışmasında ilçe birinciliği derecelerini elde ettik.”

Şiir kitabı için imza günü düzenlendi

Konuşmaların ardından davetliler, yayımladığı ‘Kelebek Aşkı’ isimli kitabı için imza günü düzenleyen Elbistan İmam Hatip Lisesi 11.sınıf öğrencisi Sedanur Kaya’nın açtığı standı ziyaret ettiler. Burada genç yazar, davetliler için kitabını imzaladı.

Açılış programının ardından Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur okul binasını gezerek öğrencilerin yaptıkları çalışmaları incelediler. İMKB Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, okulda yapılan çalışmalar hakkında davetlileri bilgilendirdi.



