İMKB Fen Lisesi’nde aşure birlikteliği

Okul bahçesindeki aşure ikramı etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Ekinözü İlçe Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Ceran, Bekir Dal ve Mükremin Ceran, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Elbistan İMKB Fen Lisesi yemekhanesinde pişirilen aşureye öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Öğrencilerine aşure ikramında bulunan Elbistan İMKB Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, Muharrem ayının ve aşurenin önemini öğrencilere anlatmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Birçok tadın oluşturduğu aşurenin, birlik ve beraberliği sembolize ettiğini vurgulayan Şahin, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara da teşekkür etti.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, “Böylesine güzel bir etkinlikte geleceğimizin emanetçisi çocuklarımız, onları en iyi şekilde yetişmesi için gayret sarf eden eğitmenlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Paylaşmanın, rahmetin ve bereketin ayı Muharrem'in Aşure gününün tüm vatandaşlarımıza huzur, sağlık ve güzellikler getirmesini temenni ediyor birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Aşure ikramında katkısı ve emeği olan herkese de teşekkür ediyorum” dedi.



















