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İMKB Fen Lisesi, YKS’de Elbistan’ın gururu oldu

Elbistan İMKB Fen Lisesi, 2019 YKS’de elde ettiği başarılarla Elbistan’ın gururu oldu. Eğitimde Elbistan'ın parlayan yıldızı olan İMKB Fen Lisesi, TYT ve AYT’de büyük bir başarıya imza attı.

İMKB Fen Lisesi, YKS’de Elbistan’ın gururu oldu
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YKS yerleştirme puanlarının açıklanmasından sonra okul müdürlüğünce yapılan değerlendirmede; Bu yıl Türkiye 556.’lığı ve Elbistan birinciliği dışında da önemli bir kitlesel başarı elde edildi. Elbistan İMKB Fen Lisesi öğrencilerinden 11 ‘i ilk 10 binde, 21’i ilk 20 binde, 37’si ilk 30 binde ve 56’sı da ilk 50 binde yer aldı.

Elbistan İMKB Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından başarıyı değerlendirme programı düzenlendi. Organizede, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Ceran, Bekir Dal, Faik Türk ile okul idarecileri, ilk 20 bine giren öğrencilerle bir araya geldi.  

Programda konuşan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan İMKB Fen Lisesi’nin başarısının tesadüfen oluşan bir şey olmadığını, özverili bir çabanın ve ekip çalışmasının ürünü olduğunu ifade etti.

Bayazıt, büyük fen liselerinde olan başarı geleneğinin Elbistan İMKB Fen Lisesi’nde de oluşmaya başladığını vurgulayarak bu yıl iyi derecelerin çıktığını fakat bu başarının daha da artmasının gerekli olduğunu belirtti. Bayazıt, Elbistan İMKB Fen Lisesinin bu yıl bir önceki eğitim öğretim yılına göre başarı grafiğini daha da yukarıya çektiğini görmekten mutlu olduklarını, bu vesileyle Elbistan İMKB Fen Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Elbistan İMKB Fen Lisesi Müdürü Tayyip Güneş ise, öğrencilerinin elde ettiği başarının mutluluk verici olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Okulumuz hem Elbistan'ın hem de bölgenin en önemli eğitim öğretim yuvası olmaya devam etmektedir. 2019 YKS sonuçlarında elde ettiğimiz başarılar bizleri çok mutlu etti. Göreve geldiğimiz günden beri okulumuzun başarı düzeyini daha ileriye taşımanın gayreti içinde olduk.

Bu vesileyle bu önemli başarıya imza atan okul idarecisinden, öğretmenine, hizmetlisinden, mutfak personeline kadar herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, güvenerek evlatlarını bize teslim eden ailelerimize de teşekkür ediyorum. Onların bu güvenlerini boşa çıkarmamanın gayreti içerisindeyiz. Bu başarıda asıl emeği geçen kıymetli öğrencilerimi kutluyorum. Onlar sayesinde hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağını görmüş olduk. Ve en önemlisi her yıl başarı grafiğimizi daha yukarıya taşıyan seçkin öğretmen kadromuza da en içten şükranlarımı arz etmekten ayrıca onur duyuyorum. Başarı Elbistan İMKB Fen Lisesinde bir gelenek haline gelmiştir”

Konuşmaların ardından öğrencilere teşekkür belgesi verilerek okul başarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.





 

 


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ALİ KARAKUŞ 4 hafta önce

Haberin kirliliğini hiçmi fark etmiyorsunuz!!! Birilerinine yaranarak habercilik yapmayı bırakalım. Bu haberde isim hakkı o başarıyı yapan öğrencilerimizdir onların isimleri tek tek yazılmalı onura edilmeli yok İl Milli Eğitim müdürü yok bilmem şube müdürleri okul müdürü bilmemne... ordaki başarı müdürlerin değil azimle çalışan öğrencilerimizindir. Müdür,öğretmen istediği kadar çabalasın öğrencide istek yoksa hepsi boş....lütfen bu yorumu yayınlarmısınız.

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Misafir Avatar
mehmet 4 hafta önce @ALİ KARAKUŞ

Eğitimden zerre kadar anladığınız ortada, o öğrencilerin bu başarıları elde etmesi sihirli bir değnek ile olmadı ortaya çıkan başarıda başta öğretmenler, idarecilerin ve velilerinin büyük bir rolü vardır lütfen nankör olmayalım

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Misafir Avatar
Mevlüt ÇANAK 4 hafta önce @ALİ KARAKUŞ

Aynen katılıyorum.Sormak lazım o ismi sayılanlardan(Müdür,Yrdmc) kaç tanesi Lise,üniversite de herhangi bir derece yapmış ki,derece yapan o Değerli Öğrencilerimize Örnek olsun!Elbistan Fen Lisesinin değerli Öğretmenlerini ve Umudumuz Öğrencilerimizi Yürekten kutluyorum.

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Duyarlı Albıstani 4 hafta önce

Anlamadım ilk binde kaç öğrenci vardııı.Öğrencileri tebrik etmek gerek bence bende öğrencileri Tebrik Ediyorum çünkü hepsi kişisel başarı ülkede 945 ilçe 81 il var Ve Elbistan yaklaşık 850 ilçe ve 34 ilden büyük olmasına rağmen ilk bine birkaç tane öğrenci girememişse bu sadece ilçe milli eğt.ve fen lisesinin eğitime yeterince önem vermemesindendir. Elbistan da fen lisesi yokken her yıl enaz 2,3 tane ilk bine giren öğrenci olurdu

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Mustafa 4 hafta önce

Elbistan'ın en parlak öğrencilerinin bulunduğu Elbistan Fen Lisesinin İlçe Milli Eğitim tarafından daha yakın takip edilmesi, kadroların bu başarı hikayelerinin oluşturacak biçimde dizayn edilmesi uygun olacaktır.

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Kemal Götürler 4 hafta önce

Öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve isimlerinin yazılarak onure edilmesi daha uygun olur

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E a 4 hafta önce

Allah aşkına ne başarısı yüksek puanla aldıkları öğrencinin çoğunu yerleştiremiyorlar. Elbistan halkı başka illerden fen lisesi arıyor. Yazık bu çocuklarımıza. Başarı gösteren çocuklar kesinlikle kendi gayretleri. Fen liselerini bir araştırın aradaki uçurumu görecrksiniz

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ben 4 hafta önce

çocukların isimlerini de yaziiiiijn

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VELİ 4 hafta önce

ŞU ÇOK YOĞUN VE MUHTEŞEM ! ÇALIŞAN YURT MÜDÜR YARDIMCISI VE OKUL İŞLERİNDEN HASTA OLAN MÜDÜR YARDIMCISINI DA TEBRİK EDERİM. ÇOOOOK UĞRAŞTILAR ÇOOOOK

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ELBİSTANLI 4 hafta önce

Burada öncelikli olarak şunu belirtmek gerekir.siz bu okula ilk kaç binde öğrenci aldınız mezun olurken kaç binde mezun ediyorsunuz.Önceki yıllarda okulun karizması yerlerde sürünüyordu.Son yıl oraya görevlendirilen gizli kahramanlar uğur öksüz,ibrahim yürümez , ve diğer başarılı öğretmenlerin adından hiç bahsedilmiyor..

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