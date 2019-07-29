İMKB Fen Lisesi, YKS’de Elbistan’ın gururu oldu

YKS yerleştirme puanlarının açıklanmasından sonra okul müdürlüğünce yapılan değerlendirmede; Bu yıl Türkiye 556.’lığı ve Elbistan birinciliği dışında da önemli bir kitlesel başarı elde edildi. Elbistan İMKB Fen Lisesi öğrencilerinden 11 ‘i ilk 10 binde, 21’i ilk 20 binde, 37’si ilk 30 binde ve 56’sı da ilk 50 binde yer aldı.

Elbistan İMKB Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından başarıyı değerlendirme programı düzenlendi. Organizede, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Ceran, Bekir Dal, Faik Türk ile okul idarecileri, ilk 20 bine giren öğrencilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan İMKB Fen Lisesi’nin başarısının tesadüfen oluşan bir şey olmadığını, özverili bir çabanın ve ekip çalışmasının ürünü olduğunu ifade etti.

Bayazıt, büyük fen liselerinde olan başarı geleneğinin Elbistan İMKB Fen Lisesi’nde de oluşmaya başladığını vurgulayarak bu yıl iyi derecelerin çıktığını fakat bu başarının daha da artmasının gerekli olduğunu belirtti. Bayazıt, Elbistan İMKB Fen Lisesinin bu yıl bir önceki eğitim öğretim yılına göre başarı grafiğini daha da yukarıya çektiğini görmekten mutlu olduklarını, bu vesileyle Elbistan İMKB Fen Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Elbistan İMKB Fen Lisesi Müdürü Tayyip Güneş ise, öğrencilerinin elde ettiği başarının mutluluk verici olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Okulumuz hem Elbistan'ın hem de bölgenin en önemli eğitim öğretim yuvası olmaya devam etmektedir. 2019 YKS sonuçlarında elde ettiğimiz başarılar bizleri çok mutlu etti. Göreve geldiğimiz günden beri okulumuzun başarı düzeyini daha ileriye taşımanın gayreti içinde olduk.

Bu vesileyle bu önemli başarıya imza atan okul idarecisinden, öğretmenine, hizmetlisinden, mutfak personeline kadar herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, güvenerek evlatlarını bize teslim eden ailelerimize de teşekkür ediyorum. Onların bu güvenlerini boşa çıkarmamanın gayreti içerisindeyiz. Bu başarıda asıl emeği geçen kıymetli öğrencilerimi kutluyorum. Onlar sayesinde hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağını görmüş olduk. Ve en önemlisi her yıl başarı grafiğimizi daha yukarıya taşıyan seçkin öğretmen kadromuza da en içten şükranlarımı arz etmekten ayrıca onur duyuyorum. Başarı Elbistan İMKB Fen Lisesinde bir gelenek haline gelmiştir”

Konuşmaların ardından öğrencilere teşekkür belgesi verilerek okul başarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.











