İmeceyle aldıkları kurbanı, ‘bolluk ve bereket’ için kestiler

Elbistan ve bölgesindeki çiftçilerin yüzünü, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar güldürdü. Çiftçiler, arazilerine umutla ektikleri ürünlerinin yeterli yağış almasına sevindi. Kıraç araziler başta olmak üzere tüm ürünlere can suyu olan yağışlar nedeniyle şükranlarını göstermek isteyen İğde Mahallesi’ndeki vatandaşlar, imece usulü ile 12 bin TL karşılığında aldıkları büyükbaş hayvanı şükür kurbanı olarak kesti. Ancak her yıl çok sayıda kişinin katılımı ile yapılan kurban kesimi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında minimum seviyede tutuldu. Mahalle sakinleri, ilahiler ve tekbirler eşliğinde kurban keserken, bereket getiren yağışlar nedeniyle de dua ettiler. Kesilen kurbanın eti ise, hisse yapılarak başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere, mahalle halkına dağıtıldı.

Kurban kesimi sonrasında değerlendirme yapan mahalle sakinleri, koronavirüs (Kovid-19) salgınından bir an önce kurtulması için de dua ettiklerini söylediler.

Mahalle sakinleri, “Yüce Allah’ımıza şükürler olsun ki; bu yıl yağışlar yüzümüzü güldürdü. Ekinlerimiz, bol yağmur ve karla birlikte yeşerdi. İnşallah bu yıl yüksek verim alacağız. Buradaki hemen herkes geçimini çiftçilikle sağlıyor. Yağmur varsa ekin var. Yağmur yoksa ekin olmaz. Çok şükür bu sene varlık senesi oldu. Bizlere bereket ihsan eyleyen Yüce Allah’a şükranlarımızı göstermek adına, şükür kurbanı kesmeye karar verdik. Mahalleli hep bir araya gelerek karınca kararınca herkes destek oldu ve bu büyükbaş kurbanlığı aldık. Mahalle dışında yaşayan hemşerilerimizin de desteği var bu hayır işinde. İnşallah dualarımız kabul olur. Allah, kestiğimiz kurbanı kabul etsin” diye konuştular.











