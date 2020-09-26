İmar planının askı süresinde son 2 hafta

Elbistan’da başta inşaat sektörü olmak üzere birçok kesimin ve vatandaşların uzun süredir beklediği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından askıya çıktı. 11 Eylül’de Candargazi İş Merkezi’nin üçüncü katında askıya çıkan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına itirazların 1 ay içerisinde yapılması gerekiyor. 11 Ekim’de dolacak askı süresinde gayrimenkullerinin durumunu görmek isteyen vatandaşlar, Candargazi İşhanı’ndan inceleme yapabilecekleri gibi, Elbistan Belediyesi’nin internet sitesindeki ‘İmar Planı’ alanına girerek kontrollerini gerçekleştirebilecek. 11 Ekim tarihinden sonra yapılacak itiraz ve başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

11 Ekim’de askıdan inecek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, itirazların değerlendirilmesinin ardından yürürlüğe girecek.



