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İmar planı yürürlüğe girdi, ruhsat işlemleri başlıyor

Elbistan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürürlüğe girmesiyle birlikte inşaat ruhsatı verme işlemleri de başlıyor.

İmar planı yürürlüğe girdi, ruhsat işlemleri başlıyor
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Elbistan Belediyesi, ilçeye ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Elbistan Belediyesi’nden, imar planı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, 11 Ekim’de askıdan indirildiği anımsatıldı.

Askı sürecindeki itirazların değerlendirilmesi işlemlerinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’nca tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlçemizde başta inşaat sektörü olmak üzere birçok kesimin ve vatandaşların uzun süredir beklediği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu planla ilgili olarak, 11 Eylül-11 Ekim tarihleri arasındaki askı sürecinde itirazlar alınmış ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’nca değerlendirilmiştir. İtirazların değerlendirilmesi sürecinin bitirilmesi ile birlikte plan yürürlüğe girmiştir. Elbistan Belediyesi olarak, yeni yapılacak inşaatlar için ruhsatlandırma işlemlerine başlanmıştır.”  


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