Elbistan’a ait 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, askıya çıkarıldı. 29.04.2020 – 28.05.2020 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (www.kahramanmaras.bel.tr/) resmi internet sitesinden görülebilecek plan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binasında da bilgi amaçlı olarak askıya çıkarıldı.

Plana itiraz başvuruları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde ve Elbistan’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında yapılabilecek. İtiraz başvurusunda bulunacaklardan, açık adres ve telefon bilgisi bulunan itiraz dilekçesi, kimlik fotokopisi, güncel tapu kayıt örneği ve var ise güncel koordinatlı kroki istenecek.