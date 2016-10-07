İmam-ı Azam Camii, hayırseverlerin desteğini bekliyor

Elbistan’a bağlı Orhangazi Mahallesi’nde yaklaşık 2 yıl önce inşaatına başlanan ve bitirilemeyen İmam-ı Azam Camii, tamamlanabilmesi için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor.

Kaba inşaat halinde bekleyen caminin, alt katının sadece Ramazan ayında teravih namazları için kullanıldığını belirten mahalle sakinleri, caminin tamamlanması için kendilerine destek olunmasını istediler.

Orhangazi Mahallesi Termik Caddesi civarında oturan vatandaşlar, çok sayıda evin bulunduğu sokağa cami yapabilmek için 2 yıl önce kolları sıvadı. Aynı zamanda Kur’an Kursu olarak da kullanılacak cami için 2 bin metrekarelik bir alan ayrıldı. 300 metrekare kapalı alanı ve 600 kişilik olarak planlanan caminin temeli atıldıktan sonra, giriş katının kaba inşaatı tamamlandı. Üst katların yapımı sırasında ise yaşanan olumsuzluklar nedeniyle cami bitirilemedi.

2 yıldır çivi çakılamayan inşaatın tamamlanması için hayırseverlerin ve yetkililerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten mahalle sakinleri, “2 yıl önce buraya cami yapılması için kolları sıvadık. Oturduğumuz bölgeye en yakın cami 800 metre uzaklıkta bulunuyor. Birçok vatandaşımız da bu camiye gidip gelmekte güçlük çekiyor. Hem de Kur’an Kursu yapılacak camimizde kadınlarımız da eğitim görecekti. Ancak, camimiz bir türlü tamamlanamadı. Bazı olumsuzluklar yaşandı. 2 yıldır çivi çakılmıyor. Bölge sakinleri olarak bu caminin bitirilmesini istiyoruz” dediler.

Mahalle sakinleri, “Burada bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin giderilmesi noktasında da hayırseverlerin ve yardımseverlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu caminin tamamlanmasını istiyoruz. İnşallah bizlere destek olacak birileri çıkar. Yetkililerden de bu inşaatla daha yakından ilgilenmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştular.

