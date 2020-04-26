İlkokul öğrencisinden Hacivat-Karagöz’le evde kal çağrısı

Küresel bir salgına dönüşen ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitimlerine evlerinde devam ediyor. Aynı zamanda 20 yaş altı oldukları için evlerinden çıkmaları da kısıtlanan öğrenciler, korona günlerini daha neşeli hale getirmek için bir dizi etkinlikler yapmayı da ihmal etmiyor. Elbistan’a bağlı Büyük Yapalak Mahallesi’nde bir ilkokul 2.sınıf öğrencisi de kendi yaptığı Hacivat-Karagöz figürleri ile evde kal mesajı verdi.

Büyük Yapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlkokulu 2/B sınıfı öğrencisi İsmail Yılmış, oyunu için kartondan keserek yaptığı Hacivat-Karagöz figürlerine birer sopa bağlayarak canlandırma yaptı. Hacivat ile Karagöz’ün birbirleri arasındaki çekişmeyi koronavirüse uyarlayan Yılmış, akranları ile 65 yaş üstü büyüklere yasakları hatırlatmayı ihmal etmedi.

Maske takarak hastalıktan sakınmamızı, tüm Elbistan ve tüm Türkiye’ye de ‘evde kal’ mesajı veren Yılmış, koronavirüse karşı 14 kuralın da unutulmamasını istedi.