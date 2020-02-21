İlkokul öğrencileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi kapsamında şefkat temasını işleyen TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri ekmek ve diğer yiyecek malzemelerini, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Şardağı’nda doğaya bıraktı.

Belen mevkiindeki organizeyle ilgili olarak bilgi veren okul müdürü Musa Demir, “Karşılıksız sevgi ve merhameti kuşanmış olan şefkat duygusunu öğrencilerimize hissettirmek ve doğa sevgisini yaşayarak öğretmek adına böyle bir program düzenledik. Emeği olan minik yüreklere, ailelerine ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Öğrenciler de kış şartlarının zorlu geçtiği bölgede yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.





